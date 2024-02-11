Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Yaşanıyor - Son Dakika
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Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yoğunluk Yaşanıyor

Sarıkamış Kayak Merkezi\'nde Yoğunluk Yaşanıyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Sarıçam ormanları arasında uzanan kayak merkezinde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaşmış durumda. Vatandaşlar kayak, kızak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkarıyor. Kayak merkezi yetkilileri, doluluk oranının Mart ayına kadar devam edeceğini tahmin ediyor.

11.02.2024 14:37
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Sarıçam ormanları arasında uzun pistleri ve kristal karı ile bilinen kayak merkezinde kar kalınlığı 160 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin birçok bölgesinden, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, kayak, kızak ve snowboard yaparak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Kayak merkezinde kayak ve snowboard eğitmenliği yapan Mustafa Nar, AA muhabirine, kar kalitesinin ve pistlerin, kayak için üst düzeyde olduğunu söyledi.

Nar, hava sıcaklığının iyi olduğunu belirterek, "Hava güzel yine yağış bekliyoruz, sömestir çok yoğun geçti, ardından doluluk devam ediyor. Mart ayına kadar dolu geçeceğini tahmin ediyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin akın akın Sarıkamış'a geldiğini görüyoruz. Herkesi kayak merkezine bekliyoruz." dedi.

İstanbul'dan gelen kayaksever Can Başar Turgut da Sarıkamış'ı çok beğendiklerini ifade ederek, "Sarıkamış'ta sarıçamlar arasında, kristal kar üzerinde kayak gerçekten çok güzel. Hava güzel, insanlar güzel, Sarıkamış'ta kayağın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Kayak merkezinin 5 telesiyeji, toplam 30 kilometreyi bulan farklı uzunluklarda 9 pisti bulunuyor.

Kaynak: AA

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