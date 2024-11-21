Sarıkamış'ta Ahırdan 78 Küçükbaş Hayvan Çalındı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde maskeli iki kişinin ahırdan 78 küçükbaş hayvanı çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şehitler Mahallesi'nde Necati Bozkurt'a ait ahırın kapısı kırılarak 78 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, küçükbaş hayvanların maskeli iki şüpheli tarafından çalındığını belirledi.

Hayvan hırsızlarının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Mahalle muhtarı Mehmet Kılıç, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sabaha doğru 03.00 sıralarında maskeli iki kişi tarafından küçükbaş hayvanların götürüldüğünün tespit edildiğini belirterek, konuyla ilgili emniyet personelinin çalışma başlattığını anlattı.