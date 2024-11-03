Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aracın çarptığı bozayı öldü.
Sarıkamış- Erzurum kara yolunun Keklik Deresi mevkisinde, vatandaşlar hareket etmeyen bozayıyı fark etti.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bozayının araç çarpması sonucu öldüğünü belirledi.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Aracın Çarptığı Bozayı Öldü - Son Dakika
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