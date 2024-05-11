Sarıkamış'ta Bahara Uyanan Bozayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Bahara Uyanan Bozayı ve Yavruları Görüntülendi

Sarıkamış\'ta Bahara Uyanan Bozayı ve Yavruları Görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi. Sarıkamış'taki bozayılar, baharın gelmesiyle yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı. Acısu bölgesinde bir bozayı 2 yavrusuyla çayırlık alanda dolaştıktan sonra ormanlık alana girdi ve gözden kayboldu.

11.05.2024 11:25
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanan bir bozayı ve 2 yavrusu doğada görüntülendi.

Dünyada göç edebilen tek bozayı cinsi olarak literatüre geçen ve Türkiye'nin en büyük karasal yırtıcısı olan Sarıkamış'taki bozayılar, baharın gelmesiyle kış uykusundan uyanarak yiyecek bulmak için yerleşim yeri yakınlarına inmeye başladı.

İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu bölgesinde bir bozayı 2 yavrusuyla görüntülendi.

Bozayı yavrularıyla çayırlık alanda dolaştıktan sonra kara ve demiryolunu geçip ormanlık alana girdi.

Doğada bir süre gezinen bozayı ve yavruları, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Bahara Uyanan Bozayı ve Yavruları Görüntülendi - Son Dakika
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