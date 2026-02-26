Sarıkamış'ta Çığ Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Sarıkamış'ta Çığ Tatbikatı Yapıldı
26.02.2026 13:05
Kars'ta 95 personel ile gerçekleştirilen çığ tatbikatında 3 kişi çığ altında kaldı.

Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 95 personelin katılımıyla Sarıkamış'ta 2 bin 500 rakımda ortak çığ tatbikatı yapıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karayolları Arama Kurtarma, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB), İl Özel İdaresi, Kızılay, Sarıkamış Belediyesi ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin katılımıyla Osman Yüce Kayak Merkezi bölgesinde tatbikat gerçekleştirildi.

Dedektör köpeğinin de kullanıldığı tatbikatta kurumlardan 95 personel katıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği Ay Yıldız Tepesi'nde doğa yürüyüşü yapan 3 kişi çığ altında kaldı.

Yetkililere bilgi verilmesi üzerine, görevli motorize UMKE, AFAD ve JAK timleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. Çevre güvenliğinin jandarma tarafından alınmasının ardından arama kurtarma ekipleri, çubuklarla kar üzerinde arama yaptı. Jandarmaya ait dedektör köpek "Meyre" kar altında kalan vatandaşları buldu.

İki vatandaşın yerini tespit edip kurtaran ekipler, yaralılara ilk müdahalenin ardından kar motoru ve kar üstü paletli araçlarla bölgeye kurulan çadırlara getirdi. Burada yapılan müdahaleden sonra ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı.

Daha sonra çığ altında kalan diğer vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kars AFAD İl Müdürü Ömer Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlerle yaşamak, mücadele etmek ve dirençli toplum oluşturma hedefiyle tatbikatlar yapıldığını söyledi.

Sarıkamış ilçesinde geniş çaplı çığ tatbikatını gerçekleştirdiklerini anlatan Bozkurt, "Senaryomuza göre 3 vatandaşımız çığ altında kaldı. İkisi yaralı biri de ölü olarak bulundu. Hep birlikte tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu tatbikatta kurumlar arası iş birliğinin koordinasyonu güçlendirdiğini gördük. Bundan sonra oluşabilecek afetlerde daha hızlı daha etkin müdahale etmek için planlarımızı yapıyoruz, tatbikatlarımız devam edecek." dedi.

AFAD gönüllüsü Özge Daşdemir de "Tatbikat bizim için de güzel bir deneyim oldu. Ülkemizin geleceği için bir gün değil, her gün birlikteyiz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız." şeklinde konuştu.

Gönüllülerden Oğuzhan Katık ise "Unutmamalıyız ki afet halinde dayanışma içerisinde olmak hayat kurtarıyor. Ben de AFAD gönüllüsü olarak insanların bu kuruluşa katılmalarını tavsiye ediyorum. Gönüllü olmak hayat kurtarır siz de bir hayat kurtarabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

