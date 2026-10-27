Sarıkamış'ta gece 1 dereceye düşen sıcaklıkla araç camları kırağıyla kaplandı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta gece 1 dereceye düşen sıcaklıkla araç camları kırağıyla kaplandı

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Sarıkamış\'ta gece 1 dereceye düşen sıcaklıkla araç camları kırağıyla kaplandı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gece sıcaklık 1 dereceye düşünce araç camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Vatandaşlar araç camlarını kilimle örterek soğuktan korunmaya çalışırken, besiciler kırağıyla beyaza bürünen meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düştüğü Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kırağı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü ilçede, sabah araçların camları ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarının camlarını kilimle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Büyükbaş besicileri de kırağıyla beyaza bürünmüş meralarda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Kaynak: AA
SarıkamışGüncelYaşamKarsSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta gece 1 dereceye düşen sıcaklıkla araç camları kırağıyla kaplandı - Son Dakika
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