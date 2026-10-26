Sarıkamış'ta Handere ve Keklik vadileri sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları ağırladı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Handere ve Keklik vadileri sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları ağırladı

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Sarıkamış\'ta Handere ve Keklik vadileri sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları ağırladı
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Sarıkamış\'ta Handere ve Keklik vadileri sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları ağırladı
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Sarıkamış ilçesindeki Handere ve Keklik vadileri, sonbaharda ağaçların sarı ve kızıl tonlara bürünmesiyle renkli manzaralar oluşturdu. Bölgeye gelen amatör fotoğrafçılar renkli manzaraları fotoğrafladı; kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları ise dronla görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Handere ve Keklik Vadisi, sonbaharda sarının ve kızılın tonlarına büründü.

Yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan sarıçam ormanlarıyla öne çıkan Handere ve Keklik vadilerindeki dereler, küçük şelaleler ve sonbahar renklerine bürünen ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

Farklı tonlara bürünmüş kavak, kuşburnu ve kayın ağaçları, dronla görüntülendi.

Amatör fotoğrafçılar ziyaret ettikleri bölgenin sonbahar güzelliklerini fotoğrafladılar.

Amatör fotoğrafçı Can Akar, AA muhabirine Sarıkamış'ın vadi ve derelerinin sonbaharda bir başka güzel olduğunu söyledi.

Sonbaharın gelişiyle bölgede renkli görüntülerin ortaya çıktığını belirten Akar, "Biz de arkadaşlarımızla toplanıp Sarıkamış'taki Keklik Vadisi'nde görüntüler çekmeye ve sonbaharın güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Gelmek isteyen fotoğrafçı arkadaşları buraya davet ediyoruz." dedi.

Fotoğrafçı Ömer Ayan da Keklik deresinde çok güzel fotoğraflar çektiklerini ifade ederek, "Manzara mükemmel, fotoğraf için sonbaharın en güzel dönemi." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatSarıkamışGüncelYaşamKarsSon Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Handere ve Keklik vadileri sonbahar renkleriyle fotoğrafçıları ağırladı - Son Dakika
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