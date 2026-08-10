Sarıkamış'ta Kargo Kamyonu Yangını - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Kargo Kamyonu Yangını

Sarıkamış\'ta Kargo Kamyonu Yangını
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir kargo kamyonu seyir halindeyken alev aldı, yol bir süre kapandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde seyir halindeyken alev alan kargo taşıyan kamyon kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Kızılaslan yönetimindeki 25 AFF 510 plakalı, motor yağı ve çeşitli malzemeler yüklü kargo kamyonu, Erzurum-Kars kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

Sürücü Kızılaslan, kamyonu yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma, bölge trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta Kargo Kamyonu Yangını - Son Dakika

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