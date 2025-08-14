Sarıkamış\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü, yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çamyazı köyü Sırıklık mevkisindeki ormanlık alan içerisinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü ekiplerinden 20 personel ile arazöz, su tankerleri ve iş makineleriyle bölgeye ulaştı.

Kısa sürede müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü alanda yetkililer, çevre köylerdeki vatandaşları ve çobanları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.