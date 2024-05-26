Sarıkamış'ta Piyano Kursu Alan Çocuklar Konser Verdi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta Piyano Kursu Alan Çocuklar Konser Verdi

Sarıkamış\'ta Piyano Kursu Alan Çocuklar Konser Verdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan gençlik merkezinde açılan piyano kursuna katılan 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, yılsonu piyano konseri düzenledi. Konserde çocuklar, klasik piyano ve Türk müziği eserlerini gruplar halinde çaldı ve seçme şarkıları koro halinde söyledi. Kursiyerler, piyanoyu sevdiklerini ve ileride ünlü piyanistler gibi başarılı olmak istediklerini belirtti. Konser, çocukların jimnastik ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

26.05.2024 12:07
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde açılan piyano kursunda eğitim alan çocuklar konser verdi.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde açılan piyano kursunda eğitim gören 7-12 yaş aralığındaki çocuklar, yılsonu piyano konseri düzenledi.

Gençlik merkezinin spor salonunda gerçekleşen konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, merkezin sanat, spor ve kültürel etkinlikler açısından toplumun her kesimine hizmet ettiğini belirterek, konsere gelen katılımcılara teşekkür etti.

Piyano kursu öğretmeni Nazlı Kaya, AA muhabirine, açılan kurslarda yaklaşık iki yıldır piyano eğitimlerinin devam ettiğini söyledi.

Kaya, kurslarda gruplar halinde klasik piyano ve Türk müziği eğitimi verdiklerini belirterek, "Bugün yaklaşık 15 öğrencimizle sene sonu konseri düzenledik. Çocuklar ayrıca seçme şarkıları koro halinde söyledi hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Piyanoyu sevdiğini söyleyen kursiyer Mina Roza Karakaya, "Ben yaklaşık bir yıldır Nazlı öğretmenimden piyano eğitimi alıyorum. Büyüyünce Gülsin Onay gibi piyanist olma istiyorum." diye konuştu.

Kursiyerlerden Çınar Üzümlü ise piyanon çalmayı çok sevdiğini, hedefinin dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say gibi piyano çalmak olduğunu söyledi.

Kursiyer Melek Dikmen de aldığı eğitimi büyük şehirlerde devam ettirmek ve güzel bir piyanist olmak istediğini belirtti.

Etkinlik, merkezde eğitim gören çocukların jimnastik ve halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

Konsere, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve eşi Sema Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Canan Altınkaya, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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