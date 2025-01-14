Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömürcan K. idaresindeki 40 ABT 109 plakalı otomobil ile Enes Y. yönetimindeki 07 BTZ 436 plakalı otomobil, General Kazım Karabekir Kışlası önünde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde yolcu olarak bulunan Samet A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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