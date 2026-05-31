Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Abdulbaki T. yönetimindeki 36 AAE 866 plakalı otomobil, ilçe girişinde, Yiğit Emre G'nin kullandığı 06 DTM 850 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçta yolcu olarak bulunan O.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?