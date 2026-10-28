Sarıkamış'ta yiyecek arayan bozayı ve iki yavrusu çöp konteynerlerini devirdi

Sarıkamış'ta yiyecek arayan bozayı ve iki yavrusu çöp konteynerlerini devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıkamış'ta kış uykusu öncesi yiyecek bulmak için ormanlık alana yakın mahallelere inen bozayılar, İnönü Mahallesi'nde gece çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. İki farklı yerde çöpten beslenen bozayı ve iki yavrusu, bir süre sonra ormanlık alana geri döndü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yiyecek arayışı için mahalleye indi.
Sarıkamış'ta yiyecek bulmak için ormanlık alana yakın mahallelere inen ayılar, kış uykusu öncesi daha sık görülmeye başladı.
Sarıçam ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'ne gece gelen bozayı ve iki yavrusu sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.
İki farklı yerde çöpten beslenen bozayılar, bir süre sonra ormanlık alana geri döndü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?