Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri ise sevindirdi.
Vatandaşlardan Önder Yıldırım, kar yağışının bu yıl erken başladığını dile getirdi.
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