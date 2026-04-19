Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede, sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmurun ardından sis etkisini gösterdi.
Sis nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde görüş mesafesi 30 metreye düştü, araçlar kontrollü şekilde ilerledi.
Sarıkamış Kayak Merkezinin zirvesi ve sarıçam ormanları sisle birlikte güzel görüntü oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Sarıkamış'ta Yoğun Sis - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?