Sarıkamış'ta yüksek kesimlerde sağanak kara döndü, Allahuekber, Soğanlı beyazladı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta yüksek kesimlerde sağanak kara döndü, Allahuekber, Soğanlı beyazladı

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Sarıkamış\'ta yüksek kesimlerde sağanak kara döndü, Allahuekber, Soğanlı beyazladı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üç gündür süren sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Soğanlı Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçede üç gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İlçeyi çevreleyen 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Soğanlı Dağı'nın zirvesi karla kaplandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sarıkamış'ta yüksek kesimlerde sağanak kara döndü, Allahuekber, Soğanlı beyazladı - Son Dakika
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