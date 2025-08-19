Sarıkamış\'taki Yaban Kuşları Görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden sarıçam ormanlarıyla çevrili Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaban kuşları yiyecek ararken görüntülendi.

Bölgede 2 bin 500 rakımlı Sulu Dere, Soğuksu ve Keklik Vadisi, sarıçam ağaçları içerisinde bozayı, kurt, tilki, vaşağın yanı sıra kaya kartalı, kızıl şahin gibi birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

Genellikle açık alanlarda, sulak bölgelerde ve ormanlık alanda küçük memelilerin yanı sıra bazı sürüngen ve kuşlarla beslenen kaya kartalı ve kızıl şahin yiyecek bulmaya çalışırken görüntülendi.