Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 15 bin 650 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede kaçak tütün ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 15 bin 650 makaron, 82 nargile kömürü, 44 cinsel içerikli ürün, 42 sigara, 30 puro ve 25 kilogram tütün ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında adli soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Sarıkaya'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
