Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası bazı yapılar yıkıldı, çalışmalar havadan görüntülendi - Son Dakika
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Sarıyer Ayazağa'da sel sonrası bazı yapılar yıkıldı, çalışmalar havadan görüntülendi

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Sarıyer Ayazağa\'da sel sonrası bazı yapılar yıkıldı, çalışmalar havadan görüntülendi
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Sarıyer Ayazağa\'da sel sonrası bazı yapılar yıkıldı, çalışmalar havadan görüntülendi
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Sarıyer Ayazağa'da 14 Eylül'deki sağanak sonrası taşan dere yatağındaki bazı yapılar için verilen yıkım kararı uygulandı. Bölgede kepçelerle süren çalışmalar ve dere yatağına yerleştirilen beton bloklar havadan görüntülendi.

İSTANBUL'da selden etkilenen Ayazağa'da dere yatağındaki bazı yapılar yıkıldı.Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da 14 Eylül'de sağanak sonrası meydana gelen selde Sarıyer Ayazağa'da dere taşmış, çevredeki ev ve iş yerlerinde su baskınları sonrası hasar oluşmuştu. Sel sırasında taşan derenin çevresindeki yapılar için yıkım kararı verilmiş ardından da bazı yapılar yıkılmıştı. Meydana gelen sel sonraıs yaşanan taşkının ardından bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.Dere yatağı çevresinde kepçelerin çalışmaları sürerken, bir yandan da beton blokların dere yatağına yerleştirildiği görüldü.

Kaynak: DHA
AyazağaSarıyerGüncelEylülSon Dakika

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