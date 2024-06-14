Sarıyer'de 150 Milyon Lira Değerindeki Döviz ve Altın Çalınmasıyla İlgili 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Sarıyer'de 150 Milyon Lira Değerindeki Döviz ve Altın Çalınmasıyla İlgili 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz ve altın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlığın detayları polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin yaptığı plan, güvenlik görevlisi tarafından alarmların kapatılması ve kar maskeli şüphelilerin yalıya alınmasıyla gerçekleşti. Şüphelilerin kaçtığı araçta sahte plakaların bulunduğu ve aracın terk edilmiş halde Pendik'te bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin çeşitli illerde gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

14.06.2024 11:21
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Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz ve altın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlığın detayları polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Kireçburnu'ndaki yalıda 10 Haziran'da meydana gelen hırsızlığa ilişkin yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan yalıdaki kasalardan 150 milyon lira değerinde döviz ile altın çalan şüphelilerin yaptıkları plan, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda deşifre edildi.

Burada güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli Ahmet Y'nin alarmları kapatıp kar maskeli 4 şüpheliyi yalıya aldığı, böylece zanlıların 5 kasadaki 4 milyon 500 bin dolar civarındaki döviz ile altınları torbalara koyup kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin kaçtığı aracın 2 Mayıs'ta Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını saptayan polis ekipleri, araca olay günü 4 ayrı sahte plaka takıldığını tespit etti.

Söz konusu araç, Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

Şüpheliler çeşitli illerde gözaltına alındı

Saha çalışmaları yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı inceleyen ekipler, şüphelilerden M.Ş ile A.A'yı Pendik'teki kaportacı dükkanında yakaladı.

Burada yapılan aramalarda 692 bin 200 dolar, 900 gram altın, 20 bin lira, soğuk cüzdan, 2 sahte plaka ile kasaları açmakta kullanıldığı değerlendirilen manyetik matkap ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerden B.Ç, Fatih'deki ikametinde 4 bin 400 dolar ve 9 bin lira ile yakalandı.

Şüpheli Y.B. Bahçelievler'deki evinde yakalanırken, zanlılara yardım ettiği değerlendirilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Olayın ardından kullanılan başka bir aracı ülkeye girişinden sonra zanlılara ulaştırdığı belirlenen 4 şüpheli de Edirne'de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, güvenlik görevlisi Ahmet Y. ile Serdar C'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay

Kireçburnu Mahallesi'ndeki bir yalıda bulunan kasalardan 150 milyon lira değerinde döviz çalındığına yönelik çalışanların ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye almıştı.

Ekiplerin hırsızlık olayıyla ilgili kimliklerini belirdiği 7 zanlı Tekirdağ ve İstanbul'da yakalanmış, üç şüphelinin daha yakalanmasının ardından gözaltına alınanların sayısı 10'a çıkmıştı.

Kaynak: AA

Sarıyer, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'de 150 Milyon Lira Değerindeki Döviz ve Altın Çalınmasıyla İlgili 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de 150 Milyon Lira Değerindeki Döviz ve Altın Çalınmasıyla İlgili 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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