Sarıyer\'de Amatör Balıkçılar İstavrit Bolluğu Yaşadı

Güncel

Sarıyer'de, rüzgarlı ve güneşli havada İstanbul Boğazı'na olta atan amatör balıkçılar, istavrit bolluğu yaşadı.

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilip sabahın erken saatlerinde oltasıyla Emirgan sahiline gelen vatandaşlar, bereketli bir gün geçirdi.

Denize atılan oltaların istavritle dolu çıktığı görüldü. Vatandaşlar, tuttukları balıkları bank kenarlarındaki kovalara doldurdu.

Bazı balıkçıların oltalarının birbirlerine dolanması ve çok balık tutan balıkçılara diğerlerinin "Denizi kuruttun, bize bir şey bırakmadın." demesi, keyifli anlara neden oldu.

Yaklaşık 26 yıldır amatör balıkçılıkla uğraşan Kamil Vakit, bayram öncesinde balık yoğunluğu olduğunu, bu nedenle bereketli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Rüzgarlı havanın balıkçılıkta etkili olduğunu dile getiren Vakit, "Rüzgar, suyun akıntısını ve yönlerini değiştiriyor. Balıkçılar olarak buna göre hareketler yapıyoruz. Rüzgarlı havada su sağ tarafa akıntı yapınca hep birlikte sağ tarafa yürüyoruz. İstavritler soğuk havalarda suyun sıcaklığına göre aşağı inerler, güneşli havalarda yukarı doğru güneşlenmeye çıkarlar. Oltaları çok ileriye değil, yakın bölgelere atıyoruz." dedi.

Vakit, dün yaklaşık 10 kilogram balık tuttuğunu belirterek bunların bir kısmını kendileri için pişirdiklerini, bir kısmını ise isteyenlere sattığını anlattı.

"Bunları ben pişireceğim, komşular yiyecek"

Amatör balıkçı Hasan Özbey ise sabah saatlerinde geldiği sahilde kovasının yarısını balıkla doldurduğunu ifade etti.

Bugün balığın çok olduğunu anlatan Özbey, "Balıklar biraz ufak ama güzel. Yaklaşık 15 gündür gayet güzel balık var, çoğaldı. Ondan önce akıntı biraz durgundu. Normal şartlarda burası dolu oluyor ama bu kadar da değil. Tatil olmasının etkisi var. Burada rakip yok, herkes kısmetini yer. Bunları ben pişireceğim, komşular yiyecek. Hep beraber nasipleneceğiz." diye konuştu.

İzin gününü değerlendirmek için balık tutmaya gelen Turan Kalyoncu da ustaların acemileri yanlarında pek istemediğini belirtti.

Kalyoncu, "Haklılar, biz misinayı dolaştırıyoruz. Zamanla biz de usta olacağız. Bize yardımcı oluyorlar, misinanın nasıl bağlanacağını gösteriyorlar. Tuttuğum balıkları torunumla yiyeceğim." ifadelerini kullandı.