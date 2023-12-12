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Sarıyer'de Ambulansın Geçişine Engel Olan Sürücüler Arasında Tartışma Çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'de Ambulansın Geçişine Engel Olan Sürücüler Arasında Tartışma Çıktı

Sarıyer'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, içerisinde hasta olan ve siren çalan ambulansın geçişine engel oldu. Vatandaşların araya girmesiyle sürücüler yol açtı. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

12.12.2023 - 09:59,
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SARIYER'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen iki sürücü, içerisinde hasta olan ve siren çalan ambulansa aldırış etmeden tartışmaya devam etti. Vatandaşların araya girmesinin ardından sürücüler araçlarına binerek yolu açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Pazar günü saat 15.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada içerisinde hasta olan ve hastaneye gitmeye çalışan acil yardım ambulansı yolun ortasında park eden araçlar nedeniyle ilerleyemedi. İki sürücü ambulansın siren çalmasına aldırış etmeden tartışmaya devam etti. Sürücülere vatandaşlar ve ambulans şoförü tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine sürücüler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yolun açılması üzerine ambulans şoförü de ambulansa binerek hastaneye doğru hareket etti.

'BEN İNSANLIĞIMDANN UTANDIM'

Olayı gören Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, "Gözle görünür bir hasar dahi yok. Baktım inmişler birbirlerine yumruk sallıyorlar, kavga ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ambulansta yaşam mücadelesi veren bir hasta olduğunu unutmuşlar. Ambulans orada dakikalarca bağırdığı halde, o iki sürücünün ambulansa tepki vermemesi beni çileden çıkarttı. Oradaki insanlar dedi ki, 'Bakın ambulans var' halen daha istiflerini bozmadılar. Yazıklar olsun demekten kendimi alamadım, yani insanlığın bitme noktasına geldiğine şahit oldum. Sonra ben muhtar olarak tepki koydum 'Arkada ambulansı görmüyor musunuz?' diye tepki verince çevredeki insanlar geldi, onlar da tepki gösterdi. Ondan sonra arabalarını kaldırdılar. Oysa insanların tepki vermesine gerek kalmadan o ambulansın siren sesini duyduğun zaman arabanda ne kadar hasar olursa olsun çek kenara, anlaşırsın polis çağırırsın ama istiflerini bozmadılar. Ben insanlığımdan utandım" dedi.

Sarıyer\'de Ambulansın Geçişine Engel Olan Sürücüler Arasında Tartışma Çıktı
Kaynak: DHA
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Büyükdere, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Ambulansın Geçişine Engel Olan Sürücüler Arasında Tartışma Çıktı - Son Dakika
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