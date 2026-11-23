Sarıyer'de aslan ihbarı sonrası arama çalışmaları genişletildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Uskumruköy'de bir kişinin aslan gördüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları genişletilerek sürüyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, ormanlık alanda güvenlik önlemleri almak üzere araziye girdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına güvenlik önlemleri almak üzere katıldı.
Uskumruköy Mahallesi'nde bir kişinin aslan gördüğü yönünde ihbarda bulunması üzerine bölgede jandarma, Milli Parklar Müdürlüğü, İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Bölgede arama çalışmaları genişletilerek devam ederken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri, arazi içinde güvenlik önlemleri almak üzere ormanlık alana girdi.
Kaynak: DHA
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