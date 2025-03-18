Sarıyer'de Değerli Eşyalar Çalındı, 1 Kişi Tutuklandı

Sarıyer'de, bir evden pırlanta işlemeli altın bilezik, 2 yüzük, 1 küpe, çanta, giysi ve bazı eşyaların çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart'ta, Poligon Mahallesi Sarıyer Caddesi'nde bir sitede M.E.E'ye ait evdeki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede 2. Abdülhamid'in kızı Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bilezik, 2 yüzük, 1 küpe, çanta ve giysilerin de aralarında bulunduğu 11 milyon 650 bin lira değerinde eşyanın çalındığı belirlendi.

Ev sahibi M.E.E'nin, şubat ayında evde yatılı işe alınan T.Ç'nin (43) haftada bir gün izinli olduğu günlerde söz konusu eşyayı peyderpey çaldığını söylemesi üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çalınan çanta, giysi ve eşyaları internetteki bir uygulama üzerinden sattığı tespit edilen şüpheli T.Ç'nin kızı S.N.Ş. (23) de Esenyurt'ta gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada çalınan 79 çanta, giysi ve ev eşyası bulundu, 20 parça giysi ve çanta da İzmir'de ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.Ç. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, kızı S.N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ???????