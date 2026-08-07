Sarıyer'de Hafriyat Kamyonu Şarampole Yuvarlandı
Ayazağa Mahallesi'nde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.
Sarıyer'de şarampole yuvarlanan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Ayazağa Mahallesi'nde ilerleyen M.T. idaresindeki 34 PTR 930 plakalı hafriyat kamyonu, henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanarak ağaçlık alana devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. M.T'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Ekipler, kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı.
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