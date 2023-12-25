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Sarıyer'de Kaçak Midye Avına Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Sarıyer'de Kaçak Midye Avına Cezalar Kesildi

Sarıyer'de kaçak midye avladığı tespit edilen 7 şüpheliye toplam 47 bin 349 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Rumeli Hisarı civarında deniz kenarından kıyıya çuvallar içinde midye atıldığının tespiti üzerine harekete geçti. Yapılan incelemede 30 çuval içerisinde 1,5 ton ağırlığında midye ele geçirilirken, şüpheliler D.T. ve A.A. yakalandı. Ekipler, kıyıda duran bir teknenin güvertesinin ıslak olmasından da şüphelenilerek, olay yerine dalgıç personelini çağırdı. Dalgıçlar, çalışma sonucu su altında kaçak avlandığı belirlenen 3 ton midye, avcılıkta kullanılan 50 metrelik halat ve avlanma aracı olan algarna ele geçirdi. Şüpheli T.Y. ile dalış yapan 3 kişi daha yakalandı. Yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem yapılan 6 kişi ile tekne sahibine toplamda 47 bin 349 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyeler ekipler tarafından denize bırakıldı.

Sarıyer\'de Kaçak Midye Avına Cezalar Kesildi
25.12.2023 - 12:15,
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Sarıyer'de, kaçak midye avladığı tespit edilen 7 şüpheliye toplam 47 bin 349 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Rumeli Hisarı civarında deniz kenarından kıyıya çuvallar içinde midye atıldığının tespiti üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemede 30 çuval içerisinde 1,5 ton ağırlığında midye ele geçirilirken, şüpheliler D.T. ve A.A. yakalandı.

Ekipler, kıyıda duran bir teknenin güvertesinin ıslak olmasından da şüphelenilerek, olay yerine dalgıç personelini çağırdı.

Dalgıçlar, çalışma sonucu su altında kaçak avlandığı belirlenen 3 ton midye, avcılıkta kullanılan 50 metrelik halat ve avlanma aracı olan algarna ele geçirdi.

Şüpheli T.Y. ile dalış yapan 3 kişi daha yakalandı.

Yasak yerde mide avcılığı yapmaktan işlem yapılan 6 kişi ile tekne sahibine toplamda 47 bin 349 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen midyeler ekipler tarafından denize bırakıldı.

Kaynak: AA
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