Sarıyer\'de korsan otoparkçılık yapan şahıs hakkında adli işlem yapıldı

Sarıyer'de, korsan otoparkçılık yaparak araç sahiplerinden para isteyen şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince korsan otoparkçılara yönelik yapılan çalışmada, Koru Caddesi'nde bir kişinin, aracını park eden sürücülerden otopark ücreti istediğini belirledi.
Caddede korsan otoparkçılık yaptığı anlaşılan T.O, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Hakkında adli işlem yapılan T.O. emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı boyunca yapılan trafik kontrolleri hakkında bilgi verdi. Yapılan denetlemeler sonucunda 382 bin 467 araç denetlendi ve 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 66 kişi hayatını kaybetti ve 8 bin 352 kişi yaralandı.
İran: İsrail'in misilleme yapması durumunda tepkimiz dün geceye göre daha büyük olacak.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ABD ve Birleşik Krallık'ın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, İran'ın İsrail'e gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısını kınadı. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'deki askeri tesislere düzenlediği saldırıları kınadığını belirtti ve İsrail'in güvenliğine olan desteğini teyit etti. Diğer ülkeler de İran'ın saldırısını kınayarak, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için çaba gösterdiklerini ifade etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan lavanta bahçesi ve Acıgöl seyir tepesi, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde yerli turistlerin ziyaretçi akınına uğradı. Karapınarlı vatandaşlar ve ilçe dışından gelen misafirler, aileleriyle birlikte lavanta bahçesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Acıgöl'ü en tepe noktadan izlemek ise ziyaretçilerin çok hoşuna gitti.
Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme yapan İran, İsrail'i "Gerçek Vaat" operasyonuyla vurdu. Saldırı dünyayı tedirgin ederken İran ordusu bu sabah itibarıyla İsrail'e düzenlediği saldırıda kullandığı İHA ve füzelerin videosunu paylaştı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde alkollü oldukları tespit edilen ve çevreyi rahatsız eden 2 şüpheliye kişi başı 977 TL idari para cezası uygulandı. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye sırasında M.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların sarhoşluk kabahati işledikleri belirlendi ve cezai işlem uygulandı.
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