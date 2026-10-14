Sarıyer'de sabah sağanağı, Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni su bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıyer'de sabah sağanağı, Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni su bastı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer\'de sabah sağanağı, Çayırbaşı\'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi\'ni su bastı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarıyer'de sabah saatlerinde başlayan sağanak, Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni ve bazı evleri su bastı. Hastanede tahliye çalışması başlatılırken ilçenin birçok mahallesinde yollar göle döndü; sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ İSTANBUL – SARIYER'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni ve bazı evleri su bastı. Hastanede su tahliyesi için çalışma başlatıldı. İlçenin birçok mahallesinde yollar göle dönerken, sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak birçok ilçede etkisini artırdı. Yağışın etkili olduğu yerlerden biri olan Sarıyer Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni su bastı. Hastanede biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ; EVLERİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle ilçenin birçok mahallesinde yollar göle döndü. Yollarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yürümekte zorlandı. Yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.Hastanedeki su baskını ve yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA
Hava DurumuÇayırbaşıİstanbulHamidiyeSarıyerGüncelŞişliYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Osimhen Yamal’ı kolundan tutup götürdü Sonrası bomba Osimhen Yamal'ı kolundan tutup götürdü! Sonrası bomba
Şarkıcı Bayhan’dan çok konuşulacak sözler: Bizi rahibeler büyüttü Şarkıcı Bayhan'dan çok konuşulacak sözler: Bizi rahibeler büyüttü
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:40:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıyer'de sabah sağanağı, Çayırbaşı'ndaki Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni su bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei