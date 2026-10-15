Sarıyer\'de sürüklenen BANDA isimli ham petrol tankeri Kısırkaya\'da karaya oturdu

Sarıyer'de sürüklenen BANDA isimli ham petrol tankeri Kısırkaya'da karaya oturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıyer Kısırkaya açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip tanker, karaya oturduğu noktada kaldı; geminin bölgedeki bekleyişi sürüyor.
Doğan Can CESUR-Serap TÜRKOĞLU/ İSTANBUL – SARIYER'de sürüklenen Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğundaki tankerin kıyıya yakın noktadaki bekleyişi sürüyor.
Kısırkaya Mahallesi açıklarında sürüklenen Liberya bayraklı 'BANDA' isimli ham petrol tankeri, kıyıya yaklaşarak karaya oturdu. Yaklaşık 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki tanker, karaya oturduğu noktada kaldı. Geminin bölgedeki bekleyişi sürüyor.
Kaynak: DHA
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