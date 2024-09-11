Sarıyer'de Cinayet: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Sarıyer'de bir kişiyi işlettiği tamirhane önünde silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Eylül'de Sarıyer Huzur Mahallesi'nde işlettiği tamirhanenin önünde oturan İlhan G'inin (54) silahla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, üzerinde gri kapüşonlu kıyafet bulunan kişinin yaya olarak iş yerine geldiğini, dükkanın önünde oturan İlhan G'ye ateş ettikten sonra yaya olarak olay yerinden kaçtığını belirledi.

Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen şüpheli M.A.D. (41), Başakşehir'de yakalandı.

Zanlının tamirhaneye giderken bindiği aracında yapılan aramada, olayda kullandığı silah bulundu.

Tamirhane sahibi olan M.A.D. ile İlhan G'nin arasında "müşteri çalma" meselesi nedeniyle tartışma yaşandığı ve husumet olduğu öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.