Sarıyer'de Yenidoğan Bebeğini Çöp Konteynerine Bırakan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sarıyer'de Yenidoğan Bebeğini Çöp Konteynerine Bırakan Kadın Gözaltına Alındı

Sarıyer\'de Yenidoğan Bebeğini Çöp Konteynerine Bırakan Kadın Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bir çöp konteynerinin kenarına bırakılan yenidoğan bebeğin annesini tespit etti. Hamile olduğu ve doğumunun yaklaştığı belirlenen kadın gözaltına alındı. Kadın, bebeği bakamayacağı gerekçesiyle çöp konteynerine bıraktığını beyan etti.

10.02.2024 15:21
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Sarıyer'de yenidoğan bebeğini çöp konteynerinin kenarına bıraktığı belirlenen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yenidoğan bir bebeğin, 25 Ocak'ta Reşitpaşa Mahallesi'nde sokaktaki çöp konteyneri kenarına poşet içerisinde bırakılması ihbarını değerlendirdi.

Vatandaşlarca bulunan, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen bebeği konteyner kenarına bırakan şüphelinin tespiti için çalışan ekipler, olay yerine yakın bir yerde oturan K.Y. isimli kadının hamile olduğunu ve doğumunun yaklaştığını belirledi.

Bebeğin bu şüpheli tarafından konteyner kenarına bırakıldığını belirleyen ekipler, anne K.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlı emniyetteki ifadesinde, "Bebeği yaşadığı ikamette dünyaya getirdiği, hamilelik sürecinde hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadığı ve eşinden ayrıldığı için bakamayacağı gerekçesiyle çöp konteyneri kenarına bıraktığı" beyanında bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan sorgulanacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Sarıyer'de Yenidoğan Bebeğini Çöp Konteynerine Bırakan Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
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