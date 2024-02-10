Sarıyer\'de Yenidoğan Bebeğini Çöp Konteynerine Bırakan Kadın Gözaltına Alındı

Güncel

Sarıyer'de yenidoğan bebeğini çöp konteynerinin kenarına bıraktığı belirlenen kadın gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, yenidoğan bir bebeğin, 25 Ocak'ta Reşitpaşa Mahallesi'nde sokaktaki çöp konteyneri kenarına poşet içerisinde bırakılması ihbarını değerlendirdi.

Vatandaşlarca bulunan, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen bebeği konteyner kenarına bırakan şüphelinin tespiti için çalışan ekipler, olay yerine yakın bir yerde oturan K.Y. isimli kadının hamile olduğunu ve doğumunun yaklaştığını belirledi.

Bebeğin bu şüpheli tarafından konteyner kenarına bırakıldığını belirleyen ekipler, anne K.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlı emniyetteki ifadesinde, "Bebeği yaşadığı ikamette dünyaya getirdiği, hamilelik sürecinde hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmadığı ve eşinden ayrıldığı için bakamayacağı gerekçesiyle çöp konteyneri kenarına bıraktığı" beyanında bulundu.

Adliyeye sevk edilen zanlı, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan sorgulanacak.