Sarıyer'deki Yalı Hırsızlığıyla İlgili 10 Şüpheliden 7'si Tutuklama Talebiyle Nöbetçi Hakimliğe Gönderildi - Son Dakika
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Sarıyer'deki Yalı Hırsızlığıyla İlgili 10 Şüpheliden 7'si Tutuklama Talebiyle Nöbetçi Hakimliğe Gönderildi

Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz ve altın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'sinin tutuklanması talep edildi. Şüphelilerin yaptıkları plan, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda deşifre edildi. Şüphelilerin kaçtığı araç, Pendik'te terk edilmiş halde bulundu. Şüpheliler çeşitli illerde gözaltına alındı.

14.06.2024 20:59
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Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz ve altın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'sinin tutuklanması talep edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, Kireçburnu'ndaki yalıda 10 Haziran'daki hırsızlığa ilişkin yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan 10 şüpheliden 7'si tutuklama, 1'i ise hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Diğer 2 şüpheli savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Öte yandan, yalıdaki kasalardan 150 milyon lira değerinde döviz ile altın çalan şüphelilerin yaptıkları plan, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda deşifre edildi.

Burada güvenlik görevlisi olarak çalışan şüpheli Ahmet Y'nin alarmları kapatıp kar maskeli 4 şüpheliyi yalıya aldığı, böylece zanlıların 5 kasadaki 4 milyon 500 bin dolar civarındaki döviz ile altınları torbalara koyup kaçtıkları belirlendi.

Şüphelilerin kaçtığı aracın 2 Mayıs'ta Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığını saptayan polis ekipleri, araca olay günü 4 ayrı sahte plaka takıldığını tespit etti.

Söz konusu araç, Pendik'te terk edilmiş halde bulundu.

Şüpheliler çeşitli illerde gözaltına alındı

Saha çalışmaları yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı inceleyen ekipler, şüphelilerden M.Ş ile A.A'yı Pendik'teki kaportacı dükkanında yakaladı.

Burada yapılan aramalarda 692 bin 200 dolar, 900 gram altın, 20 bin lira, soğuk cüzdan, 2 sahte plaka ile kasaları açmakta kullanıldığı değerlendirilen manyetik matkap ele geçirildi.

Çalışmaların devamında şüphelilerden B.Ç, Fatih'deki ikametinde 4 bin 400 dolar ve 9 bin lira ile yakalandı.

Şüpheli Y.B. Bahçelievler'deki evinde yakalanırken, zanlılara yardım ettiği değerlendirilen 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Olayın ardından kullanılan başka bir aracı ülkeye girişinden sonra zanlılara ulaştırdığı belirlenen 4 şüpheli de Edirne'de düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, güvenlik görevlisi Ahmet Y. ile Serdar C'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Sarıyer, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıyer'deki Yalı Hırsızlığıyla İlgili 10 Şüpheliden 7'si Tutuklama Talebiyle Nöbetçi Hakimliğe Gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'deki Yalı Hırsızlığıyla İlgili 10 Şüpheliden 7'si Tutuklama Talebiyle Nöbetçi Hakimliğe Gönderildi - Son Dakika
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