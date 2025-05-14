Sarıyer Enka Okulları Öğrencileri Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'nde Eğitim Aldı

(İSTANBUL) - Sarıyer Enka Okulları öğrencileri, Eyüpsultan Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek gösterilen Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'nde (ESAM) geri dönüşüm sürecini yerinde gözlemledi, çevre bilinci kazanarak, sıfır atık konusunda eğitim aldı.

Sarıyer Enka Okulları öğrencileri, Eyüpsultan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Avrupa yakasının ilk otomatik ambalaj atığı ayrıştırma tesisi olma özelliğini taşıyan Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'ni (ESAM) ziyaret etti.

Okulun atık yönetimi ekibinde yer alan öğrenciler, ambalaj atıklarının toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüşüm tesislerine hammadde olarak gönderilmesine kadar olan süreç hakkında detaylı bir eğitim aldı.

Ziyaret süresince öğrencilere, ESAM'ın işleyişi, sıfır atık vizyonu ve geri dönüşüm süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Atıkların doğru bir şekilde ayrıştırılmasının çevresel etkileri, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik açısından önemi uygulamalı etkinliklerle desteklenerek aktarıldı. Öğrenciler bu sayede teorik bilgileri pratikle pekiştirme imkanı buldu.

Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi'nde, İlçe Sıfır Atık Yönetim Planı kapsamında ambalaj atıkları, cam, atık yağ, pil, elektronik ve tekstil atıkları kaynağında ayrı toplanıyor. Bu atıklar, merkezde ayrıştırılarak geri dönüşüm zincirine kazandırılıyor ve ekonomiye değer olarak geri dönüyor.