Sarıyer Kilyos\'ta Geminin Tehlikeli Durumu Güvenli Hale Getirildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile gece saatlerinde Sarıyer Kilyos mevkisinde kıyıya yakın düşen 'FILICKI 3' isimli gemiye müdahale edildiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "FILICKI 3 gemisinin sert hava koşulları nedeniyle kıyıya fazla yaklaşarak tehlikeye maruz kaldığını tespit ettik. Gemi makineleri çalışır durumdaydı. Olası bir riske karşı hemen müdahalede bulunduk" dedi.

'BÜYÜKDERE DEMİR SAHASI'NA DEMİRLETİLDİ'

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kurtarma-7 Römorkörü ve bir kılavuz kaptan eşliğinde geminin emniyete alındığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Kurtarma-7 römorkörümüzün refakati ve tecrübeli kılavuz kaptanımızın rehberliğinde 'FILICKI 3' gemisi güvenli bir şekilde yönlendirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonla 'FILICKI 3' gemisi, Büyükdere Demir Sahası'na emniyetli bir şekilde demirletildi" açıklamasında bulundu. Bakan Uraloğlu, operasyonun karadan da takip edildiğini belirterek, "Kara Tahlisiye yani can kurtarma ekibimiz de olayı anbean takip etti ve olası bir müdahale için gerekli tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi" dedi.

'KIYI EMNİYETİ 7/24 GÖREV BAŞINDA'

Bakan Uraloğlu, gemi trafiğinin düzenli akışını sağlamak ve çevre güvenliğini korumak amacıyla tüm gerekli önlemlerin alındığını aktararak, "Denizlerde emniyeti sağlamak için Kıyı Emniyeti ekiplerimiz her türlü olaya karşı 7/24 görev başında. Olası riskleri en aza indirmek ve müdahale süreçlerini hızlandırmak için ekiplerimiz anlık izleme ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor" açıklamasında bulundu.