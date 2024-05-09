Şarkıcı Kalben Sağdıç, Uyuşturucu Bulundurma Suçundan Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Şarkıcı Kalben Sağdıç, Uyuşturucu Bulundurma Suçundan Gözaltına Alındı

Şarkıcı Kalben Sağdıç, Uyuşturucu Bulundurma Suçundan Gözaltına Alındı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli Sağdıç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenlemiş, adresteki aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirilmişti. Şüpheli Sağdıç, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme' suçundan gözaltına alınmıştı.

09.05.2024 11:43
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Kalben Sağdıç'ın İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Sağdıç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenlemiş, adresteki aramada 3 parça halinde 15 gram skunk, 2 bin avro, 730 dolar ve 1500 lira ele geçirilmişti.

Şüpheli Sağdıç, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkıcı Kalben Sağdıç, Uyuşturucu Bulundurma Suçundan Gözaltına Alındı - Son Dakika

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