Şarkışla'da 36 bin hayvanın yüzde 50'sine şap aşısı yapıldı - Son Dakika
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Şarkışla'da 36 bin hayvanın yüzde 50'sine şap aşısı yapıldı

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Şarkışla\'da 36 bin hayvanın yüzde 50\'sine şap aşısı yapıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şap hastalığına karşı aşılama sürüyor. Şarkışla, Altınyayla, Gemerek ve Ulaş tarım müdürlüklerinden 15 veteriner hekimin katıldığı çalışmada kayıtlı 36 bin hayvanın yüzde 50'si aşılandı, hayvan pazarının yeniden açılması planlanıyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ekipler, şap hastalığına karşı aşılama çalışması yapıyor.

İlçedeki aşılama çalışmalarına Şarkışla, Altınyayla, Gemerek ve Ulaş İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli 15 veteriner hekim katılıyor.

Hastalık riskinin yüksek olduğu Şarkışla'da, aşılama faaliyetlerinin kısa sürede tamamlanarak hastalığın yayılma riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Ekipler, ilçede kayıtlı yaklaşık 36 bin hayvanın yüzde 50'sinin aşılandığını bildirdi.

Aşılama ve küpeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden açılması planlanan hayvan pazarında, hayvan sağlığı açısından gerekli şartların sağlanması ve ticari faaliyetlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
AltınyaylaŞarkışlaGemerekSağlıkGüncelSivasTarımUlaşSon Dakika

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SON DAKİKA: Şarkışla'da 36 bin hayvanın yüzde 50'sine şap aşısı yapıldı - Son Dakika
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