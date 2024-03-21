Şarkışla'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Şarkışla'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Şarkışla\'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde düzenlenen Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliğinde, Şarkışla Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve özel eğitimli öğrenciler, kamu kurumlarını ziyaret etti. Ziyarette down sendromlu çocuklar, kurum amirlerine rozet taktı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladı.

21.03.2024 09:07  Güncelleme: 09:08
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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Şarkışla Nenehatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri ve özel eğitimli öğrenciler, kamu kurumlarını ziyaret etti.

Ziyarette down sendromlu çocuklar kurum amirlerine rozet taktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şarkışla'da Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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