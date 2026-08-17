Şarkışla'da Eski Depolama Alanında Yangın - Son Dakika
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Şarkışla'da Eski Depolama Alanında Yangın

Şarkışla\'da Eski Depolama Alanında Yangın
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Sivas Şarkışla'daki eski katı atık depolama alanında yangın çıktı, itfaiye ekipleri kontrol altına aldı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde eski katı atık depolama alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Şarkışla ilçesinde belediyenin daha önce kullandığı vahşi depolama alanı olarak nitelendirilen eski katı atık merkezinde, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Şarkışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının, daha önce alana depolanan atıkların bulunduğu bölümde çıktığı belirtildi.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, yangının ardından bölgede incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını takip etti. Alanın artık belediye tarafından kullanılmadığını belirten Başkan Gültekin, "Buradan diğer köylere giden ana yol var. Buradan geçen vatandaşlarımızın tedbirsizlikle beraber belki izmarit atmış olmaları, belki farklı bir şey yapmış olmaları ihtimal dahilinde. Burası artık belediye olarak kullandığımız bir alan değil. Eski depolama alanımız" dedi.

Belediye Başkanı Gültekin, "Bu çöpün içerisinde çeşitli kimyasallar, gazlar ve sıvı yakıtlarla ilgili birçok atık buraya geldi. Isınmadan dolayı patlamalar oluyor. Bu patlamalar daha da sıkıntılı olabilir" diye konuştu.

Bölgenin yerleşim ve tarım alanlarına yakın olduğuna dikkat çeken Gültekin, vatandaşların duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Yangının ne zaman çıkacağı, ne olacağı, boyutunun ne kadar olacağı ve nereye gideceği belli olmaz. Bazen rüzgar çok şiddetli esiyor. Dolayısıyla tedbirli olmak ve dikkat etmek lazım. Bu bölgelerde yangına karşı özellikle bir orman kadar önem vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şarkışla'da Eski Depolama Alanında Yangın - Son Dakika

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