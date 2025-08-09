Şarkışla'da İki Trafik Kazası: 9 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Y.A'nın (55) kullandığı 58 HG 077 plakalı arpa yüklü traktör, Sivas- Kayseri kara yolu Ambulans Yolu kavşağında, E.Ş. (27) idaresindeki 34 CGC 690 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile O.Ş. (27) ve Ş.Ş. (63), hastaneye kaldırıldı.
Gürçayır beldesi girişinde de İ.E. (34) yönetimindeki 77 ACB 482 plakalı hafif ticari araç ile S.B. (61) idaresindeki 01 AEY 858 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonet, Gürçayır Köprüsü üzerinde asılı kaldı.
Olay yerine, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, hafif ticari araçtaki F.E. (34), Y.E.E. (11), E.E. (3), E.A.E. (6), N.Y. (28) ve A.Y. (4) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
