Şarkışla\'da Kale Cami\'nin Temeli Atıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde inşa edilecek Kale Cami için temel atma töreni düzenlendi.

Yukarı Mahalle'de yaklaşık 2 bin metrekarelik alana yapılacak caminin temel atma törenine, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftüsü Serkan Yalçın'ın yaptığı duanın ardından temel atma töreni yapıldı.

Kalenin Uşağı Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Adem Kader, katılımcılara teşekkür ederek, caminin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.