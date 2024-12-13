Sivas'ın Şarkışla ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.
A.K. (68) idaresindeki 01 Z 2310 plakalı otomobil, Sivas - Kayseri kara yolu, Pınarbaşı kavşağında M.K. (51) yönetimindeki 06 KB 2409 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Şarkışla'da Trafik Kazası: İki Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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