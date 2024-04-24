Şarkışla Gençlik Merkezi, Öğrencilere Yönelik Aktiviteler Düzenledi

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Gençlik Merkezinin hazırladığı "Çocuklar Oyunsuz Kalmasın" projesi kapsamında öğrencilere yönelik çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Şarkışla Gençlik Merkezi Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında Milli Egemenlik İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Proje kapsamında öğrenciler çeşitli oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Şarkışla Gençlik Merkezi Müdürü Samet Şahin, tüm okullarda öğrencileri oyunlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerin halat çekme, parkur oyunları, basketbol, futbol gibi oyunlar oynadığını belirten Şahin, "Ekibimizde gönüllü gençlerimizle ve kadrolu personelimizle beraber dönem bitimine kadar köyler de dahil olmak üzere tüm okullarımızı gezeceğiz." dedi.