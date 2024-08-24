Şarköy Belediyesi Yaz Spor Okulları Devam Ediyor

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Şarköy Belediyesince düzenlenen yaz spor okulları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara aktif bir yaz tatili sunmak ve gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaz tatilinde spor okulları düzenlendi.

Dört farklı branşta uzman eğiticilerle devam eden okullara katılan 202 çocuk kurslarda eğlenceli vakit geçiriyor.

Şarköy Ertuğrul Yanık Spor Tesisleri, Limanpark, Mürefte Çok Amaçlı Spor Alanı ve Mürefte Halısaha Tesisi'nde devam eden kursları başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek.

Belediye Başkanı Alpay Var, çocukların yaz dönemini verimli bir şekilde geçirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.