Şarköy ilçesinde, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.
Helvacı, Kaymakamlık toplantı salonundaki programda, göreve seçilen 31 mahalle muhtarını tebrik etti.
Kamu hizmetlerinin daha etkin şekilde sürdürülebilmesi için muhtarlarla istişareye önem verdiklerini belirten Helvacı, yerel yönetim ile iş birliği içinde sorunların çözüleceğini vurguladı.
Toplantı karşılıklı görüş alışverişinin bulunulmasının ardından sona erdi.
Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Akın Şahbaz, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanı Bahattin Aydın, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.
Şarköy Devlet Hastanesi yıkılıyor
Şarköy ilçesinde deprem riski nedeniyle yıkım kararı bulunan Şarköy Devlet Hastanesi binasının yıkımına başlandı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre hastanenin deprem riski nedeniyle yıkılmasına karar verildiği belirtildi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak kullanılan binanın boşaltıldığı belirtilen açıklamada, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından Aile Sağlık Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi için çalışmaların başlatılacağı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Şarköy'de Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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