Şarköy Kaymakamı Helvacı, Bozüyük\'e atanmadan önce veda ziyareti yaptı

Şarköy Kaymakamlığı görevinden Bilecik'in Bozüyük ilçesine atanan Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bozüyük Kaymakamlığına atanan Helvacı, Valilik makamında Soytürk ile bir araya geldi.

Vali Soytürk, Şarköy'de yürüttüğü hizmetlerden dolayı Helvacı'ya teşekkür ederek "başarı belgesi" takdim etti.

Soytürk, Helvacı'ya yeni görev yerinde başarı dileklerinde bulundu.

-Süleymanpaşa Kaymakamı Tunçer'e ziyaret

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Başkanı Osman Serez, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen sportif faaliyetler ve yelken sporuna yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Tunçer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sporun gelişimine katkı sağlayan çalışmaları önemsediklerini belirtti.

-Saraylı öğrenci kompozisyon yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Şehit Nihat Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Baran İçli, "fetih ruhu" konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen yarışmada derece elde eden İçli, ödülünü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in elinden aldı.

Okul yönetimi, elde ettiği başarı dolayısıyla Baran İçli'yi tebrik ederek eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.