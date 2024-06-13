Şarköy, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şarköy, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor

Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, yemyeşil ormanları ve mavi bayraklı plajlarıyla Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Şarköy'e gelen doğa tutkunları, Ganos Dağı eteklerinde yürüyüş yapabilir, ATV turlarına katılabilir ve Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapma imkanı bulabilir. Ayrıca Ayvasıl'da dalış yapabilen ziyaretçiler, Yeniköy'de kamp kurarak doğayla baş başa kalabilir. Şarköy, temiz denizi, doğası ve adrenalin tutkunlarına sunduğu aktivitelerle tatilcilerin ilgisini çekiyor.

13.06.2024 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Denizi'nin kıyısında yer alan "sakin şehir" unvanlı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi, yemyeşil ormanları ve mavi bayraklı plajlarıyla Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

Şarköy'e gelen doğa tutkunları, Ganos Dağı eteklerinde yürüme, ATV turlarına katılma ve Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapma imkanı buluyor.

Ayrıca Ayvasıl'da dalış yapabilen ziyaretçiler, Yeniköy'de kamp kurarak doğayla baş başa kalabiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Şarköy'ün, ziyaretçilerine Marmara Denizi'nin mavisi ve ormanların arasında, temiz bir çevrede doğayla iç içe tatil fırsatı sunduğunu söyledi.

Hacıoğlu, İstanbul'a yakınlığının avantajıyla Şarköy'ün her daim gözde tatil mekanları arasında bulunduğunu kaydetti.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise "sakin şehir" unvanı almasıyla ilçeye tatilcilerin ilgisinin arttığını dile getirdi.

Bozulmamış doğası, korunan kültürel ve tarihi değerleri, gastronomisi ve temiz denizinden dolayı Şarköy'ün değişmez tatil rotalarından biri olduğunu vurgulayan Var, şöyle konuştu:

"Şarköy, 60 kilometreyle Türkiye ve dünyanın en uzun plajlarından birine sahiptir. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ilçemizin her noktasından denize gönül rahatlığıyla girilebilmektedir. Kentimiz, doğa ve adrenalin tutkunlarına da birçok aktivite yapma imkanı sunuyor. Tatil için gerekli çalışmalar yapıldı. Şarköy'ümüzü tercih eden misafirlerimize en iyi tatil deneyimini yaşatabilmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Otel sahibi Cüneyt Keresteci de ilçenin bayramda çok yoğun olacağını söyledi.

Şarköy'ün her zaman tatil için tercih edilen yerler arasında bulunduğunu anlatan Keresteci, "Bayram tatiliyle birlikte ilçe sezona tam olarak başlamış olacak. Ondan sonra sezon dolu dolu devam eder. Tatil için gelenler, buranın temiz denizi ve doğasından faydalanarak birçok faaliyete katılabilecek. Burada tatilçiler sıkılmadan zamanlarını dolu dolu geçirecek." dedi.

Kaynak: AA

Marmara Denizi, Kurban Bayramı, Tekirdağ, Yeniköy, Şarköy, Tatil, Atv, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şarköy, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şarköy, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement