Saros\'ta Nadir Domuz Balığı Yakalandı

Saros Körfezi'ndeki Yayla köyü sahilinde balıkçıların ağlarına Kızıldeniz türü olan ve genellikle Akdeniz kıyılarında rastlanılan 'domuz balığı' takıldı. Canlı olarak kıyıya çıkarılan balık, akvaryuma alındı. İnternetten türünü araştıran balıkçılar, balığın Saros'ta nadir görülen ancak Akdeniz kıyılarında rastlanılan ve Kızıldeniz türü olan 'domuz balığı' olduğunu belirledi. Bir süre akvaryuma alınan balık, daha sonra ise denize bırakıldı. Balığın akvaryumda sergilendiği anlar ise cep telefonuyla görüntülendi.