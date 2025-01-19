Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5.5 Milyon Yolcu Geçti - Son Dakika
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Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5.5 Milyon Yolcu Geçti

Sarp Sınır Kapısı\'ndan 2024\'te 5.5 Milyon Yolcu Geçti

Artvin'in Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı, 2024 yılında 792 bin araç ve 5 milyon 555 bin yolcu geçişine ev sahipliği yaptı. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, kapının Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli ticaret yollarından biri olduğunu vurguladı.

19.01.2025 14:13  Güncelleme: 14:18
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TÜRKİYE'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5 milyon 555 bin yolcu ile 406 bini TIR toplam 792 bin araç geçiş yaptı. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, "Sarp Sınır Kapısı ülke ekonomisi açısından da önem arz etmektedir" dedi.

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kara hudut kapılarından Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'nda, ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Sarp Sınır Kapısı'ndan araç ve yolcu geçiş sayılarına ilişkin konuştu. Çelik, "Sarp sınır kapısı, bizim dışa açılan önemli kapılarımızdan birisi. 2024 yılı yoğun bir trafiğe sebebiyet verdi. Ticari faaliyetler başta olmak üzere ağır tonajlı tırların geçtiği bir kapı. 2024 yılında Sarp Sınır Kapısı'ndan 792 bin araç giriş çıkış yaptı. 406 bini TIR, diğerleri ise otobüs ve küçük vasıtalar. 5 milyon 555 bin kişi de kapıdan giriş çıkış yapmış. Buda son derece önemli bir rakam. Ticari amaç yanında turistik amaçlı da giriş çıkışlar yoğun şekilde devam ediyor. Artvin ve ülke ekonomisine katkı anlamında önemli bir güzergah. Bunun yanında Sarp Sınır Kapısı ülke ekonomisi açısından da önem arz etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sarp Sınır Kapısı'ndan 2024'te 5.5 Milyon Yolcu Geçti - Son Dakika

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