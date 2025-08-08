Sarraf, Dolandırılmaktan Kurtardı

NEVŞEHİR'de, telefon dolandırıcılarının yönlendirdiği Afganistan uyruklu F.Y. (16), sarrafın dikkati sayesinde 171 bin 500 TL dolandırılmaktan kurtuldu.

Anne ve babasıyla 2 kardeşi Ankara'da bulunan ağabeylerinin yanına misafirliğe gidince Nevşehir'deki evlerinde tek başına kalan Afganistan uyruklu F.Y.'yi, kendisini polis olarak tanıtan biri aradı. Şüpheli, anne babası ve kardeşlerinin ellerinde olduğunu söylediği F.Y.'den, evdeki altınları bozdurup verecekleri hesap numarasına göndermesini istedi. Evdeki 171 bin 500 TL değerindeki 4 bileziği sarrafa götüren F.Y., bir yandan da dolandırıcıyla konuşmaya devam etti. Sarraf Yılmaz Uğraklı, F.Y.'nin dolandırılmaya çalışıldığını fark edip, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı.