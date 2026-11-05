Saruhanlı'da 30 yıl 1 ay 8 gün hapis cezası olan Y.A. operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Saruhanlı'da 30 yıl 1 ay 8 gün hapis cezası olan Y.A. operasyonla yakalandı

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Saruhanlı\'da 30 yıl 1 ay 8 gün hapis cezası olan Y.A. operasyonla yakalandı
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde kasten öldürme suçundan 30 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (31), jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. Y.A., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 'kasten öldürme' suçundan hakkında 30 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (31), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine konuldu.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saruhanlı ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü takip sonucunda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl 1 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A., saklandığı adrese düzenlenen baskınla yakalandı. Y.A., Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
Saruhanlı3. SayfaManisaGüncelSon Dakika

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